Одного з учасників акції протесту на підтримку Сергія Стерненка, яка пройшла увечері 20 березня біля Офісу президента, затримали. Йому висунули звинувачення у хуліганстві.

Про це повідомив Антон Геращенко – заступник міністра внутрішніх справ. Також він опублікував відео, де затриманий розбиває шибки на дверях будівлі ОП.

Після затримання учасника мітингу юрба людей прийшла до відділку поліції. Між громадянами та правоохоронцями сталися сутички.

– Я не розумію, чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян, які з бійкою вимагали випустити затриманого?Для чого випустити? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила “мирний” характер протесту? – зазначив Геращенко.

Відомо, що затриманим є вінницький письменник Владислав Гранецький-Стафійчук.

Протест біля Офісу президента

Увечері 20 березня стінами Офісу президента відбулася акція протесту на підтримку затриманого активіста Сергія Стерненка.

Учасники мітингу підпалили табличку біля ОП, облили стіни фарбою та залишили образливі надписи.