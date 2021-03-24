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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Уряд збільшив страхові виплати за нещасний випадок на виробництві

Кабмін ухвалив рішення про перерахунок щомісячних страхових виплат за нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання з 1 березня 2021 року.

Уряд збільшив страхові виплати за нещасний випадок на виробництві

Перерахунок виплат потерпілим проводитиметься із застосуванням коефіцієнту 1,11, що збільшить виплати для понад 200 тис. осіб.

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У середньому страхові виплати буде збільшено на 437,5 грн.

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що у бюджет Фонду соціального страхування України 2021 року закладено 789 млн грн на реалізацію цієї постанови.

Виплати ФОПам

ФОПи та працівники підприємств, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, отримають по 8 тис. компенсації, як під час минулого локдауну.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це під час засідання уряду 24 березня.

Шмигаль також зазначив, що сподівається на те, що органи місцевого самоврядування запровадять для підприємців додаткові виплати.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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