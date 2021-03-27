Дія граничної ціни на газ добігає кінця. І вже з 1 квітня постачальників не обмежуватимуть цифрою 6,99 грн за кубометр. Кожна компанія запропонувала власну ціну, виходячи з ринкових умов.

Чи здорожчає через це блакитне паливо у квітні? Факти ICTV підготували традиційний огляд ринку.

Граничної ціни не стало, але 6,99 грн – лишилися

У Європі та світі газ і нафта відчутно додали у ціні. Але на щастя вітчизняних споживачів суттєвого здорожчання блакитного палива в Україні у квітні не буде.

За даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, чимало компаній не змінили ціну порівняно з березнем. Зокрема, Мегаватт опублікував цінник у 6,70 грн за кубометр, а постачальники Еру Людям, Еру Трейдінг і Агросинтез Трейдінг – 6,75 грн за кубометр. Ціну у 6,85 грн запропонував ГП Промсервіс.

Газопостачальна компанія Нафтогаз України також лишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж за кубометр проситиме й компанія Галнафтогаз.

За ціною 6,88 грн за кубометр продаватиме Евода Трейд. Ціну в 6,98 грн оприлюднила Енерджі Трейд Груп.

Більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну у 6,99 грн за кубометр.

Хоча більше десяти компаній оприлюднили й значно вищі ціни: від 7,60 грн і аж до 8,85 грн за кубометр. Зокрема, ціну у 8,85 грн запропонував Азовгаз.

Увесь перелік газопостачальних компаній та їхніх пропозицій можна переглянути на сайті ГазПравди.

Скоро знатимемо ціну на рік уперед

Квітень 2021 року має стати останнім місяцем, коли для більшості споживачів за замовчуванням діятимуть саме місячні ціни. Уже з травня всіх нас автоматично переведуть на базові річні ціни.

Кожен із постачальників зафіксує їх на наступні 12 місяців, що дозволить уникнути сезонних коливань.

За бажанням споживач зможе у будь-який момент змінити постачальника газу чи перейти на інші продукти – місячні чи сезонні. Проте базовими будуть саме річні. Їхні умови кожна газопостачальна компанія має озвучити вже до кінця квітня.

Це передбачено проєктом рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

– Споживачам немає чого хвилюватися. За замовчуванням вони стануть споживачами за річним продуктом, який дозволить прогнозувати нам свої видатки на рік. Це перше. І друге: вибирати постачальника, який нам дасть кращу ціну, кращі умови. Ми будемо розуміти, яка ціна на газ у нас складеться протягом цілого року, – пояснює ідею річного продукту член НКРЕКП Ольга Бабій.

Скільки коштуватимуть такі річні продукти? Чимало компаній уже завершили розробку своїх пропозицій, але стосовно їхньої вартості поки тримають інтригу.

Однак, за оцінками фахівців, через пожвавлення світової економіки і зростання попиту на енергоресурси та їхньої вартості цього літа газ, як торік, не дешевшатиме. Традиційне сезонне просідання ціни нівелюють тенденції на світових ринках. Стосуватимуться вони й України.

– Буде два тренди. З одного боку, звичайне сезонне падіння, з іншого боку – буде такий загальний підйом. І вони десь зустрінуться. Я думаю, це “десь” – приблизно на сьогоднішньому рівні цін – між 7 і 8,5 тис. грн за тисячу кубометрів, – прогнозує генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Не річним продуктом єдиним

Базовість саме річної ціни не означатиме, що газопостачальні компанії пропонуватимуть лише її. У конкурентній боротьбі за споживача постачальники можуть підготувати нові цікаві пропозиції, наприклад, сезонні.

Крім того, багатьох споживачів може зацікавити, наприклад, варіант із передоплатою – на вигідніших умовах, аніж у річній пропозиції тощо.

Торік схожі тарифні плани пропонували лише лічені постачальники. Цього ж сезону вибір для споживачів значно розшириться, прогнозують фахівці.

– Наше завдання – зробити так, щоб цими тарифними планами покрити усі потреби клієнтів. Вони дуже різноманітні. Хтось хоче наперед платити, дехто – 1/12, інше – щомісяця після його закінчення. Буде феєрверк на ринку з позиції і кількості постачальників, і продуктів, – вважає директор дивізіону Роздрібний бізнес Групи Нафтогаз Максим Рабінович.

Ціна на газ в Україні

25 березня стало відомо, що Нафатогаз залишить без змін ціну на газ для населення у квітні.

Вона становитиме 6,86 грн/куб. м, як це було у березні.

Детальніше про ціну на газ в Україні читайте на Фактах ICTV.

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