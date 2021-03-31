Закриття метро Києва очікується вже з наступного понеділка, 5 квітня.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Закриття метро Києва для громадян без перепусток є вимушеним обмежувальним заходом, пов’язаним зі стрімким поширенням коронавірусу в столиці.

Спеціальні перепустки в київський метрополітен зможуть отримати не всі мешканці. Такою послугою планується забезпечити працівників підприємств критичної інфраструктури.

Аналогічні перепустки, як заявив Віталій Кличко, діятимуть і в інших видах громадського транспорту Києва.

Хто перевірятиме перепустки на вході біля станцій метро Києва, і як каратимуть порушників карантину, наразі невідомо.

Ймовірно, чиновники скористаються напрацьованою в 2020 році (під час першого закриття метро Києва) процедурою, дотримання якої контролюватимуть правоохоронці.