За минулу добу поліція перевірила 490 закладів Києва на дотримання правил карантину. Зокрема, перевіряли розважальні заклади, заклади громадського харчування і торговельно-розважальні центри.

Порушення карантину виявили у 173 закладах. Вони отримали штрафи від від 34 до 170 тис. грн.

Загалом правоохоронці пояснюють громадянам, чому необхідно дотримуватися усіх правил карантину. Але якщо вони відмовляються виконувати розпорядження працівників поліції та свідомо порушують обмеження, то тоді поліцейські притягують їх до відповідальності.

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Щоб контролювати, як українці дотримуються карантину, у Києві створили мобільні групи. Тому щодня поліцейські перевіряють не тільки заклади, але і посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони та місця відпочинку.

Локдаун у Києві з 5 квітня

У Києві з 5 квітня починає діяти посилений карантин. Зокрема, не працюватимуть школи, дитячі садочки заклади громадського харчування (крім видачі замовлень на виніс і доставки), ТРЦ та інші розважальні заклади.

Крім того, громадський транспорт столиці перевозитиме тільки пасажирів, у яких є спеціальні перепустки.

Також глава Держпродспоживслужби у столиці Олег Рубан заявив, що у Києві через локдаун перевірятимуть офіси. За його словами, порушників чекають штрафи.