Цього тижня має відбутися розмова між президентом України Володимиром Зеленським, очільником Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однак точні дата та час поки невідомі.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на власні джерела у дипломатичних колах, тема бесіди – загострення ситуації на Донбасі та координація позицій сторін.

Водночас зазначається, що розмова мала відбутися одразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона та президента РФ Володимира Путіна, яку провели ще наприкінці березня.

Проте виникли проблеми з узгодженням часу.

Розмова Путіна, Меркель та Макрона

Володимир Путін провів онлайн-бесіду із Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.

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Вони говорили про Україну, але без президента країни Володимира Зеленського.

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