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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Земельний кодекс та продаж ліків дітям: порядок денний Ради на 13 квітня

На пленарному засіданні 13 квітня Верховна Рада розгляне ряд важливих законопроектів.

верховна рада

Передусім народні депутати мають внести зміни до порядку денного п’ятої сесії парламенту через жорсткий локдаун у Києві.

Планується також, що Верховна Рада продовжить розгляд у другому читанні правок до Земельного кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин).

Важливим є також законопроект про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ухваленням закону Про розвідку (друге читання), який визначений президентом як невідкладний.

Питання першого читання:

  • кілька законопроектів про внесення змін до закону Про лікарські засоби, які стосуються заборони продажу лікарських засобів дітям;
  • проект закону про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;
  • законопроект про внесення змін до закону Про поштовий зв’язок.

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Окрім того, цього тижня Верховна Рада запланувала два позачергові засідання – у вівторок та четвер, 13 та 15 квітня. Вони мають відбутися після чергових засідань.

Серед найважливіших питань, які виносяться на обговорення – проект закону про конституційну процедуру, яким планується збільшити штрафи за брехню у декларації, а також законопроект, який передбачає надання здобувачам повної загальної середньої освіти права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання, ДПА чи ЗНО).

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