На пленарному засіданні 13 квітня Верховна Рада розгляне ряд важливих законопроектів.

Передусім народні депутати мають внести зміни до порядку денного п’ятої сесії парламенту через жорсткий локдаун у Києві.

Планується також, що Верховна Рада продовжить розгляд у другому читанні правок до Земельного кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин).

Важливим є також законопроект про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ухваленням закону Про розвідку (друге читання), який визначений президентом як невідкладний.

Питання першого читання:

кілька законопроектів про внесення змін до закону Про лікарські засоби, які стосуються заборони продажу лікарських засобів дітям;

проект закону про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;

законопроект про внесення змін до закону Про поштовий зв’язок.

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Окрім того, цього тижня Верховна Рада запланувала два позачергові засідання – у вівторок та четвер, 13 та 15 квітня. Вони мають відбутися після чергових засідань.

Серед найважливіших питань, які виносяться на обговорення – проект закону про конституційну процедуру, яким планується збільшити штрафи за брехню у декларації, а також законопроект, який передбачає надання здобувачам повної загальної середньої освіти права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання, ДПА чи ЗНО).