Напад РФ на Україну не буде легкою прогулянкою: Аваков про готовність МВС в зоні ООС

Готовність підрозділів МВС у зоні ООС кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. Тож можливий напад РФ на Україну – не буде легкою прогулянкою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час перевірки сил МВС у Маріуполі.

За його словами, Нацгвардія, поліцейські, прикордонники та навіть рятувальники демонструють високий рівень підготовки. Про це свідчать і оснащення, і бойовий досвід, і ментальна готовність правоохоронців.

– Хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою. Це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на українську землю без нашої згоди, – наголосив міністр.

Напередодні Аваков закликав ветеранів добровольчих батальйонів бути готовими до мобілізації на випадок вторгнення Росії.

Він попросив українців знову об’єднатися і стати на захист рідної землі.