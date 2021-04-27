Зеленський доручив скликати РНБО після поїздки до адмінмежі з окупованим Кримом

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Під час наради в Херсонській області обговорювали безпекову ситуацію на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
У заході взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, секретар РНБО Олексій Данілов, віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.
Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.
У вівторок, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області.
Глава держави відвідав передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомився з оперативною обстановкою та поспілкувався з військовослужбовцям.