Новий міністр енергетики Герман Галущенко задекларував понад 5 млн грн доходу за 2020 рік, з яких офіційна заробітна плата – 1,7 млн грн.

Найбільшу частку з річного доходу становлять гонорари від Міжнародного арбітражного суду – понад 3 млн грн.

Також Галущенко отримав 222,7 тис. грн заробітної плати від КНУ імені Тараса Шевченка. Новопризначений міністр зберігає $152 тис. готівкою, а на рахунках має 855,3 тис. грн та $112,6 тис.

Галущенко володіє будинком у Київській області площею 319,7 кв. м та трьома земельними ділянками – 1885 кв. м, 2112 кв. м та 927 кв. м.

Також посадовець задекларував квартиру у столиці площею 45 кв. м та ще одну квартиру, якою він володіє спільно з громадянином Ігорем Станівим.

Користується міністр автомобілем Mercedes GLS-350 2017 року випуску, а також є членом цілої низки громадських об’єднань, зокрема Врятуй дитину, Адвокат захисника Вітчизни, Центр психологічної реабілітації та адаптації та інші.

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Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій