Станом на 3 травня 2021 року в семи областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебувають місто Київ, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.