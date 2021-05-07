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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Принижувала вчителів: на Херсонщині поліція склала протокол на ученицю коледжу

Принижувала вчителів: на Херсонщині поліція склала протокол на ученицю коледжу

У Херсонскій області поліція склала адмінпротокол на 16-річну ученицю коледжу, яка чинила булінг щодо вчителів та підбурювала до цього однокласників.

У колективному зверненні адміністрації вчителі скаржаться, що дівчинка принижувала їх гідність у присутності інших учнів, ігнорувала їх прохання, провокувала конфлікти та зухвало реагувала на зауваження дорослих.

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За словами вчителів, адміністрація навчального закладу намагалася поспілкуватись з дівчинкою, але зусилля були марними.

Одноклассники також розповіли поліцейському, що їм комфортніше навчатись, коли цієї учениці немає в школі.

Правоохоронець поспілкувався з дівчинкою та її тіткою та склав адміністративний протокол щодо поведінки учениці та зазначив, що правоохоронці проводитимуть з нею виховну роботу.

Спроба самогубства через булінг

У  Херсонської області 14-річну дівчинку систематично принижували троє старшокласників. 

Внаслідок постійних цькувань, школярка наковталася пігулок і потрапила в лікарню.

Фото: Depositphotos

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