У Херсонскій області поліція склала адмінпротокол на 16-річну ученицю коледжу, яка чинила булінг щодо вчителів та підбурювала до цього однокласників.

У колективному зверненні адміністрації вчителі скаржаться, що дівчинка принижувала їх гідність у присутності інших учнів, ігнорувала їх прохання, провокувала конфлікти та зухвало реагувала на зауваження дорослих.

За словами вчителів, адміністрація навчального закладу намагалася поспілкуватись з дівчинкою, але зусилля були марними.

Одноклассники також розповіли поліцейському, що їм комфортніше навчатись, коли цієї учениці немає в школі.

Правоохоронець поспілкувався з дівчинкою та її тіткою та склав адміністративний протокол щодо поведінки учениці та зазначив, що правоохоронці проводитимуть з нею виховну роботу.

Спроба самогубства через булінг

У Херсонської області 14-річну дівчинку систематично принижували троє старшокласників.

Внаслідок постійних цькувань, школярка наковталася пігулок і потрапила в лікарню.