Станом на 14 травня 2021 року Миколаївська область знову опинилася у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

В інших областях Україні встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Водночас дев’ять регіонів вже зараз відповідають зеленій зоні за показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19. Це – місто Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

Жодна область не потрапила в червону та зелену зону.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.