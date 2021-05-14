Станом на 14 травня 2021 року Миколаївська область знову опинилася у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.
В інших областях Україні встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.
Водночас дев’ять регіонів вже зараз відповідають зеленій зоні за показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19. Це – місто Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.
Жодна область не потрапила в червону та зелену зону.
Карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.
Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.