В Україні восьмий тиждень поспіль стабільно знижується захворюваність на коронавірус. Є області, які наближчим часом можуть перейти до зеленої карантинної зони.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

Він наголосив, що станом на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих, на піку епідемії було 420 тис.

За його словами, нині майже всі області перебувають у жовтій зоні, лише Черкаська область – у помаранчевій за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування.

– Також є частина областей, які можуть перейти на зелений рівень епідемічної небезпеки, – наголосив Шмигаль.

Зони карантину в Україні

Станом на 17 травня, за даними МОЗ, лише Черкаська область залишається єдиною у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Усі інші регіони – у жовтій зоні, проте дев’ять із них уже зараз відповідають показникам, за якими їх можна переводити до зеленої.

Йдеться про Київ, Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Миколаївську, Полтавську, Херсонську та Чернігівську області.