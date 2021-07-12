Запуск ринку землі: кількість охочих продати свої ділянки перевищила півтисячі

Від початку запуску ринку змелі в Україні, який стартував 1 липня, укладено 532 земельні угоди про продаж ділянок.

Так, за 11 днів 3 286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3 101 отримали позитивну відповідь, 123 – ще чекають на розгляд, а 433 отримали відмову.

Найбільше охочих продати землю у Київській області, де зареєстровано 62 угоди. На другому місці Полтавська область (53 угоди), а на третьому – Вінницька (52 угоди).

Не надто хочуть продавати свої земельні ділянки мешканці Миколаївської області. Тут за 11 днів уклали тільки 3 угоди. Також не поспішають це робити у Кіровоградській (4 угоди), Івано-Франківській (6 угод) і Запорізькій областях (7 угод).

З 1 липня в Україні стартував ринок землі. Продати наділи можна не дешевше нормативно-грошової оцінки. Середня ціна – близько 30 тис. грн за гектар.

Де в Україні найдорожчі та найдешевші гектари – читайте у нашому матеріалі.