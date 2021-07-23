Після зазначеного коригування, що буде проведено автоматично, сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю в закладах вищої освіти, який має бути оприлюднений не пізніше 28 липня 2021 року.

28 липня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на одну з п’яти бюджетних конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом.

Вступники матимуть час до 18:00 години 2 серпня для подання оригіналів документів до вищого навчального закладу, де вони рекомендовані до зарахування. Тобто майбутнім студентам дали лише три дні на те, щоби подати оригінали документів до вишів.

А поки вступники, які у 2021 році взяли участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра можуть переглянути проміжні рейтинги.

Для цього треба зайти на сайт vstup.edebo.gov.ua, обрати графу Широкий рейтинговий список, освітній рівень, спеціальність тощо.

Кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, а також відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Джерело: ОСВІТА.UA