У середу, 28 липня, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об’єднаних сил 50-річного генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Факти ICTV дізнались, хто такий Олександр Павлюк та на яких керівних посадах він був.

Що відомо про Олександра Павлюка

Новоспечений командир ООС народився на Житомирщині, у Новоград-Волинському 20 серпня 1970 року.

У 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а у 2004 році – Національну академію оборони України.

Був командиром танкового взводу у місті Хілірслебені Західної групи військ у ФРН із 1991 по 1993 року. Потім став командиром танкової роти у Новоград-Волинському, а згодом і заступником танкового батальйону.

Із листопада 1999 року до серпня 2003 року був командиром танкового батальйону у Новоград-Волинському.

У 2006–2007 командував українськими миротворчими силами у Косово.

— Забезпечували мир на території Косово після нестабільної ситуації, коли між сербами і албанцями відбувся збройний конфлікт. Ми справилися чудово. На рівні всіх інших країн український контингент виглядав досить потужно, зокрема в питаннях підготовки особового складу, — запевняє офіцер.

У 2017-2020 роках Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання Захід, після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил.

У 2015 році йому присвоїли звання генерал-майора, а у 2018 році – генерал-лейтенанта.

З літа 2020 року командувач підготовки командування Сухопутних Військ ЗСУ.

Декларація Павлюка

За даним декларації Павлюка, він володіє земельними ділянками загальною площею 29 м² та 1,2 м² у Новоград-Волинському. Ще три земельні ділянки у власності дружини.

У його доньки Анастасії у Рівному є квартира площею 79,8 м². А на його дружину у Новоград-Волинському записаний житловий будинок загальною площею 181,1 м².

В Олександра є легковий автомобіль Mitsubishi 2007 року випуску, вартістю 95 тис.

У 2020 році Олександр Павлюк отримав 586 тис. грн зарплати. Водночас його дружина отримала 90 тис. грн зарплати у Новоград-Волинському управлінні державної казначейської служби України Житомирської області.

На посаді командувача ООС Павлюк змінив Володимира Кравченка. Також новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Сергій Шаптала.