У Софійському соборі: конституцію Пилипа Орлика покажуть українцям 16 серпня

Конституцію Пилипа Орлика привезуть до України вже 16 серпня.

Про це на форумі Ukraine30 заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що історичний документ можна буде побачити у Софійському соборі в Києві.

Конституцію Пилипа Орлика президент назвав пам’яткою українського права.

– За тиждень до Дня Незалежності й уперше в історії в Україну потрапить оригінал конституції Пилипа Орлика. Всі громадяни, починаючи з 16 серпня, зможуть побачити його у Софійському соборі.

Володимир Зеленський також наголосив, що українська державність має багатовікову історію, тож 30 років тому вона не почалася, а відновилася.

Оригінал конституції Пилипа Орлика

До України оригінал конституції гетьмана Пилипа Орлика привезуть із Національного архіву Швеції.

Сам документ було ухвалено 311 років тому, навесні 1710 року поблизу містечка Бендери (сучасна Молдова).

Український варіант документу переклали з латинського оригіналу ще за часів козацтва: він зберігався у Запорозькій Січі понад півстоліття.

Після того, як у 1775 році російські війська за наказом Катерини ІІ зруйнували Січ, конституція потрапила до Москви. Наразі вона зберігається у Російському державному архіві давніх актів.