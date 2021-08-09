Станом на ранок 9 серпня в Україні через негоду без світла залишаються 49 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Більшість знеструмлених населених пунктів розташовані в Закарпатській області.
– У результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях (Закарпатська – 47 і Сумська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, в Україні знову почала вирувати негода. Потужні зливи, сильний вітер і град наробили лиха на території низки міст.
Серед іншого, трасу Одеса – Миколаїв засипало рясним градом розміром із волоський горіх. Водії з’їжджали на узбіччя автодороги, щоб перечекати негоду.