Станом на ранок 9 серпня в Україні через негоду без світла залишаються 49 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Більшість знеструмлених населених пунктів розташовані в Закарпатській області.

– У результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях (Закарпатська – 47 і Сумська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні знову почала вирувати негода. Потужні зливи, сильний вітер і град наробили лиха на території низки міст.

Серед іншого, трасу Одеса – Миколаїв засипало рясним градом розміром із волоський горіх. Водії з’їжджали на узбіччя автодороги, щоб перечекати негоду.