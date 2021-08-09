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Факти / Україна
Максим Зайченко |

В Україні через негоду без світла залишаються 49 населених пунктів 

електроенергія

Станом на ранок 9 серпня в Україні через негоду без світла залишаються 49 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

Більшість знеструмлених населених пунктів розташовані в Закарпатській області. 

– У результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях (Закарпатська – 47 і Сумська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві. 

Нагадаємо, в Україні знову почала вирувати негода. Потужні зливи, сильний вітер і град наробили лиха на території низки міст.

Серед іншого, трасу Одеса – Миколаїв засипало рясним градом розміром із волоський горіх. Водії з’їжджали на узбіччя автодороги, щоб перечекати негоду.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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