Погода на 17 серпня 2021 в Україні – прозноз погоди на завтра 17 серпня 2021

У вівторок, 17 серпня, у західних і центральних областях України очікуються дощі з грозами.

На інших територіях країни буде триматися суха й спекотна погода, прогнозують у Гідрометцентрі.

Детальніше про погоду в Україні на 17 серпня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні на 17 серпня

У західних областях України очікуються зливи з грозами. Вдень температура коливатиметься від +23 до +27, у вночі буде прохолодніше – від +15 до +18 за Цельсієм.

У центральних регіонах також прогнозуються дощі з грозами, однак температура повітря буде істотно вище. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +32, а вночі – + 17 – + 19 за Цельсієм.

На півночі країни і далі триматиметься спекотна погода без опадів – можлива мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до відміток від +31 до +33, а вночі температура опуститься до + 16 – + 19.

У східних регіонах також збережеться суха і спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +30 до +33, а вночі – від +16 до +19.

У південних областях погода істотно не відрізняється, хіба що в Одеській області буде трохи прохолодніше. Температура вдень очікується на рівні від +27 до +33, а вночі – від +16 до +20 за Цельсієм.