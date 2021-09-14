Інформація з Nomer.Org: що означає витік 53 млн записів про дані українців

13 вересня в Офісу омбудсмена Людмили Денісової заявили про виявлення в інтернеті бази даних, що може містити майже 53 млн записів про персональні дані українців.

Однак в Telegram-каналі DC8044 F33d пояснюють: це дуже стара база, яка містить інформацію про українських фізичних осіб. Вона була роками доступна на сайті Nomer.Org, який зараз не працює.

Так, київський Telegram-канал провів особисте розслідування, щоб дізнатися звідки могла з’явитися нібито нова база даних.

– Намагалися зрозуміти про що йдеться, адже за останній період нічого подібного на просторах інтернету не було. Можливо омбудсмен проник в якісь нетрі DarkNet і виловив приватне лице? Або в який раз кращі фахівці кібербезпеки зламали Дію, отримавши дані наших громадян, паралельно оформляючи на них кредити? Ні, – зазначають в каналі.

Тож, порівнявши перелік полів, кількість записів та іншу інформацію з’ясувалось, що цей злив насправді є застарілою базою фізосіб, що містилась на Nomer.Org.

– Це Nomer.Org з базою фізосіб України за незрозуміло який рік, коли ще була офіційна підтримка Windows ХР, а долар був по вісім, – пишуть у каналі.

Зараз сайт Nomer.Org не доступний на території України. Однак подивитися інформацію, яка на ньому містилася можна за допомогою сервісів архівування, зокрема Wayback Machine.

Вчора в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили про те, що на одному із сайтів виявлено базу даних українців.

Зазначали, що він може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири.

Водночас не пояснювали, що це за база даних, звідки саме міг відбутися витік інформації і про які персональні дані йдеться. Лише зазначили, що вже звернулися до поліції щодо відкриття кримінального провадження.

Джерело: DC8044 F33d