Печерський райсуд Києва заарештував українця, який брав участь злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу за кошти державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, суд задовольнив клопотання прокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.

Самі незаконні поставки вугілля відбувалися наприкінці 2014 – на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників російської влади з метою ослаблення державної та економічної безпеки України.

Венедіктова повідомила також, що особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та укладання українським держпідприємством прямих контрактів з так званими ЛНР і ДНР, оголошено підозру у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

За її даними, підозрюваний був пов’язаний із вугільним бізнесом і вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаженння вагонів, а потім звітував так званим кураторам з обох боків.

– Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин – обов’язково встановить слідство, – наголосила генпрокурор.

Фото: Ірина Венедіктова