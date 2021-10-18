Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі уряд не відправив до Венеціанської комісії законопроект про деолігархізацію.

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV Зеленський повідомив, що документ направлять до дорадчого органу Ради Європи після того, як його підпише президент України, оскільки лише тоді його справді розгляне Венеціанська комісія.

Він нагадав про послідовність у справі деолігархізації.

– Ми знайомі з керівником Венеціанської комісії Джанні Букікіо. Мені здається, він був здивований, що йому відправили на розгляд законопроект, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ. Це не остаточний закон, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що за проект не проголосували, він не був ним підписаний.

– Він хотів би (Джанні Букікіо – Ред.) побачити саме законопроект в остаточному вигляді, підписаний президентом України. І тоді ми з вами отримаємо від них висновки, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Венеціанська комісія розгляне законопроект лише після того, як його підпише президент України.

– Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоби депутати Верховної Ради України не голосували у другому читанні. Це був політичний крок. Я вважаю, що дріб’язковий і помилковий, – додав президент.

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю із Зеленським.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599. За проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Рішення щодо визнання особи олігархом ухвалює РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АКУ.

Також законопроект про олігархів передбачає декларування публічними службовцями контактів з олігархами, які є у реєстрі.

Варто зазначити, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався за скороченою процедурою. І хоча до документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

На голосування в залі були поставлені лише 13 поправок, кожна з яких автоматично зумовлювала підтримку або відхилення низки інших.

Ініціатором законопроекту про деолігархізацію є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини.

Після цього документ надали на розгляд Венеціанської комісії, щоб отримати експертний висновок.