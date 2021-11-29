Відсьогодні, з 29 листопада, на порталі Дія можна скористатися новими послугами: оформленням субсидій, призначенням та перерахунком пенсій, отриманням довідок про трудовий, страховий стаж, про доходи пенсіонера та отримати витяг з реєстру застрахованих осіб.

Відтепер українців самі обирають, коли їм зручно отримувати держпослуги. Спеціалісти максимально спростили їх отримання.

Завдяки цифровізації соцпослуг є змога зберегти приблизно 270 млн аркушів чи 1300 тонн паперу на рік.

– Дія уже стала інструментом щоденної комунікації між людиною і державою. Зараз команда Мінцифри зосереджена на соціальній сфері, і сьогодні презентуємо надважливі послуги для багатьох українців: пенсії та субсидії. Потрібна лише Дія і кілька хвилин, — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Які нові послуги доступні на порталі Дія?

Оформлення субсидій

Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити різноманітні довідки або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі Дія та підписати своїм КЕП.

Тепер оформлення субсидії займе 30 хвилин, що вам знадобляться для заповнення заяви.

Потім вона автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії.

Субсидія на більшість видів послуг ЖКГ продовжуватиметься автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося.

Призначення та перерахунок пенсій

Для перерахунку пенсії потрібно буде заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку.

Процес максимально автоматизований і доступний. Також скорочено кількість документів, полів для заповнення та час на очікування.

Користувачу потрібно зазначити, який вид пенсії він хоче отримувати та в який спосіб — на банківську карту чи у відділенні пошти.

Тож заявка потрапляє на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

ОК-5, ОК-7, витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера

ОК-5 та ОК-7 — довідки про трудовий та страховий стаж — одні з найпопулярніших в Україні. Ці документи потрібні при оформленні на роботу або для призначення пенсії, нарахування лікарняних.

Тепер їх можна згенерувати на порталі Дія в декілька кліків.

Те саме стосується і витягу з Реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера.

Необхідна довідка сформується та надходить на електронну пошту.

Окрім цього, партнери Мінцифри презентували програму доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами. Адже мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, для людей з інвалідністю та людей старшого віку.