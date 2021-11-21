РФ стягує війська до українських кордонів для підняття ставок за столом переговорів – секретар РНБО

Росія стягує війська до кордонів України, аби загострити ситуацію в регіоні та підняти ставки на майбутніх переговорах.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з американськими сенаторами в рамках міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада).

Темою переговорів стала безпекова ситуація як в Україні, так і в світі. Окрема увага була приділена накопиченню російських військ біля кордонів України.

– Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів, – наголосив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що нещодавня публікація Міністерством закордонних справ РФ дипломатичного листування з Францією та Німеччиною, випробування Москвою новітніх систем протиракетної оборони на супутниках свідчать про те, що для Росії жодних правил вже не існує.

Данілов запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати відсіч країні-агресору.

Водночас він наголосив, що Кремль розуміє тільки мову сили, а тому для України важлива підтримка партнерів, зокрема США, Канади та Великої Британії.

– Справжню підтримку і допомогу не завжди можна виміряти грошима. Спільні військові навчання та робота іноземних військових інструкторів в Україні на додаток до постачання зброї і протидії в інформаційному просторі дозволяють отримати кумулятивний ефект, – переконаний секретар РНБО.

Під час перемовин обговорювалися: важливість запровадження санкцій США проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна та пов’язаних компаній; протидія РФ в кіберпросторі та інформаційному просторі.

Піднімалося і питання можливого запуску російського газопроводу Північний потік-2. Як наголосив Данілов, це енергетична російська зброя РФ як проти України, так і всієї Європи.

У зустрічі брали участь сенатори від Демократичної та Республіканської партій: Джин Шахін, Джим Ріш, Тім Кейн, Кріс Кунс, Джоні Ернст та Роджер Вікер.

Вони запевнили в незмінній двопартійній підтримці України на шляху до відновлення територіальної цілісності. Крім того, сенатори запевнили, що США й далі надаватимуть допомогу для протидії агресії РФ.

Інформацію про нарощування військ РФ на кордоні з Україною наприкінці жовтня та на початку листопада оприлюднили американські ЗМІ.

В Міноборони України такі дані журналістів спочатку спростовували. Однак згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в України немає розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на кордоні з РФ. За її словами, українська армія перебуває у постійній бойовій готовності.

Як зазначав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, військові маневри Росії біля кордонів України будуть на піку в січні 2022 року.

А міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що в Росії є два фронти дестабілізації ситуації в Україні: інформаційний та дипломатичний. За словами Резнікова, скупчення російських озброєнь біля кордону нашої країни здійснюється для нарощування страху.

Фото: РНБО