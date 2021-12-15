15 грудня в зоні ООС один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.
Після надання першої медичної допомоги пораненого бійця транспортували до лікувального закладу.
Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.
Поранення військовий дістав під час обстрілу позицій українських захисників збройними формуваннями РФ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.
Вогонь ворог відкрив, черговий раз порушивши режим припинення вогню.
Нині ситуація в зоні ООС перебуває під контролем українських військових.
14 грудня представники НАТО Девід Кеттлер та Капо Россін прибули до зони проведення ООС, щоб з’ясувати, якою ситуація є нині.
Українська сторона надала іноземним делегатам дані, що свідчать про порушення противником домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.
Крім того, їм продемонстрували відеозаписи на підтвердження застосування ним великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних безпілотників.
Після цього представники НАТО відвідали передові позиції в районі Широкиного.
Джерело: ОТУ Схід