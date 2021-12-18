Зеленський підписав ресурсний законопроект

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збалансованість бюджетних надходжень – ресурсний законопроект № 5600.

Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 1914-ІХ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування.

– Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ та акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за використання надр для видобутку руд заліза, – повідомляє прес-служба глави держави.

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Допоки влада намагається мобілізувати бізнес та залучити якомога більше податків до державної казни, деякі з підприємців досі намагаються знайти дірки в законодавстві, а подекуди відверто його порушують, щоб не платити до держбюджету.

Минулого року, коли проект Рейтинг.Бізнес в офіційних цифрах опублікував матеріал з податковими результатами роздрібних мереж АЗС – це стало справжньою інформаційною бомбою.

Виявилось, що деякі з автозаправних станцій платять лише кілька копійок зборів за проданий літр бензину, тоді як інші відраховують до бюджету майже дві гривні.

Цього ж року ситуація дещо краща. Різниця вже не в десятки разів, але все одно – в три-чотири.