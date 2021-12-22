Угорщина в 2022 році почне постачати Україні гарантовані обсяги газу

Україна та Угорщина уклали угоду про гарантовані потужності для транспортування щодобово до 8 млн куб. м газу.

Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон. За його словами, вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

– Це крок для посилення нашої безпеки і нові можливості для трейдерів з України та Європи. Угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом. Разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн куб. м) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн куб. м на добу, – пояснив Сергій Макогон.

За словами гендиректора Оператора ГТС, поки що угоду уклали на тестові три місяці. За цей час планують погодити та налаштували всі технічні та операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 та надалі збільшувати гарантовані потужності по цьому напрямку.

Сергій Макогон додав, що вже з 31 грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня.

27 вересня Угорщина підписала довгострокову угоду з російським Газпромом щодо транспортування газу в обхід України. Газова угода розрахована на 15 років, вона набула чинності з 1 жовтня.

Раніше Угорщина також імпортувала російський газ, але робила це через Україну. Саме Росія наполягала на тому, щоб Україну виключили зі схеми транзиту газу.