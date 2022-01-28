США-Росія-Україна: Зеленський запропонував новий переговорний майданчик

Президент Володимир Зеленський стверджує, що хотів би, щоб існував переговорний майданчик щодо врегулювання ситуації на сході України у форматі США-Росія-Україна.

Про це він сказав під час спілкування із представниками іноземних ЗМІ 28 січня.

– Як президент я маю стукати у всі двері, говорити з усіма лідерами, пропонувати різні формати та майданчики домовленостей. Навіть не результат – для початку обговорення. Бо коли кажуть, що немає зброї – що може зробити президент (США Джо, – Ред.) Байден? Я не знаю, чи може він (щось зробити в такій ситуації – Ред.), – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що хотів би вірити, що президент Байден зможе щось зробити у такій ситуації.

– І щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США-Росія-Україна. Це був би паралельний процес, – додав Зеленський.

Президент повідомив, що не став би ставити такий формат у ранг більш пріоритетного, ніж нормандська четвірка.