Служба безпеки України виявила та ліквідувала дві ботоферми у Львові, що розповсюджували фейки для нагнітання паніки в суспільстві.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби ботоферм, а третій – забезпечував їх технічне обслуговування.

Зловмисники мали у своєму розпорядженні 18 тисяч фейкових акаунтів. Як встановили в СБУ, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ.

Свою діяльність з розповсюдження фейків працівники ботоферми проводили здебільшого у соцмережах, щоб, зокрема, створити у суспільстві панічні настрої: боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

Під час обшуків було вилучено два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн- канальних, три тис. сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності та чорнову бухгалтерію.

Наразі щодо зловмисників розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Правоохоронці продовжують встановлювати обставини та причетних осіб до функціонування ботоферми.

Раніше очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації України зсередини.