В Україні візьмуть під охорону понад 100 об’єктів енергетичної інфраструктури. Це пов’язано з тим, що енергосистема нашої держави кілька днів працюватиме в ізольованому режимі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Він нагадав, що Нацполіція вже другий тиждень перебуває в режимі посиленого несення служби. Спочатку його ввели на період з 14 по 19 лютого, а згодом продовжили до 26 лютого.

– Ми зараз звертаємо увагу на об’єкти критичної інфраструктури. Відсьогодні ми перевіряємо об’єкти, зокрема, енергетичної інфраструктури. І понад 100 об’єктів енергетичної інфраструктури братимемо під охорону. Частину вже взято під охорону, – наголосив Фацевич.

Він уточнив, що таке рішення пов’язано з тим, що цими днями Україну в експериментальному режимі відключать від електромереж Білорусі та Росії. А тому правоохоронці перебуватимуть у готовності, щоб вчасно відреагувати на можливі провокації.

– Нацполіція буде готова (відреагувати, – Ред.) у разі якихось диверсійних або інших атак на ці об’єкти, тому що Україна буде ізольована від енергозабезпечення з інших держав, зокрема держави-агресора, – розповів заступник голови НПУ.

Загалом охорону вказаних об’єктів будуть забезпечувати більш ніж 600 поліцейських. Такі заходи поки що запроваджують тимчасово (на період ізольованої роботи енергосистеми України). У подальшому будуть ухвалювати рішення щодо взяття під постійну охорону таких об’єктів підрозділами поліції охорони.

Тестове від’єднання від енергосистем РФ та Білорусі нещодавно анонсувала віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що Україна проведе тест на енергонезалежність.

Згодом в Укренерго поінформували, що енергосистема України буде працювати в ізольованому режимі протягом 24-26 лютого цього року. Це буде перший етап випробування української енергосистеми в ізольованому режимі від енергосистем Білорусі, РФ та європейської мережі ENTSO-E.

Таке випробування проводять у рамках підготовки до синхронізації української об’єднаної енергосистеми з енергосистемою Європи ENTSO-E.

Джерело: Укрінформ, Укренерго