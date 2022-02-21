Посилений режим служби Національної поліції продовжили до 26 лютого. Спочатку його ввели на період з 14 по 19 лютого.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, додавши, що в період гібридної війни проти України поліція активно співпрацює з іншими правоохоронними органами, щоб запобігти спробам дестабілізувати ситуацію в країні.

Також Клименко додав, що поліція та Нацгвардія спільно посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС, і на сьогодні близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 критично важливих об’єктів.

За словами голови Нацполіції, посилений режим – це велике навантаження на поліцейських, і вони мають встигати відпочивати. Заради цього активно вносяться зміни до графіків чергувань.

Нагадаємо, що посилений режим служби поліції запровадили з 14 лютого. Тоді Клименко заявив, що ці заходи необхідні для оперативнішого реагування на можливі загрози безпеці громадян. Ефективність такого рішення вже доведена — за минулий тиждень рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

Раніше заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич не виключав, що такий режим служби поліції можуть продовжити. Він наголосив, що зараз увага зосереджена на ризиках дестабілізації ситуації з боку нашого ворога. Фацевич зауважив, що вороги всередині країни теж не сплять, тому можливі провокації та диверсійні атаки – їхнім запобігання займатиметься поліція.