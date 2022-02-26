Колона з боєприпасами: Україна отримала нове озброєння від Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Україна отримала від країни колону з новими боєприпасами.

– Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшли до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії, – сказано у заяві.

Генштаб ЗСУ у свою чергу зазначив, що Збройні Сили України вдячні народу, президенту, парламенту, уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Польщі за “важливий військовий дар та підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим”.