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Факти / Україна

Військові знешкодили десант РФ, який намагався висадитись біля Миколаєва

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Військові знешкодили десант РФ, який намагався висадитись біля Миколаєва

Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 18.00 у середу, 2 березня, російські агресори з початку вторгнення випустили по нашій країні 180 ракет.

Українські військові створили надійну систему оборони на Волині, ведуть постійне спостереження за характером дій супротивника, що проводить демонстраційні дії уздовж кордону України.

Тим часом на приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції та успішно стримують переважаючі сили противника. Наші підрозділи знешкодили десант, який намагався висадитись у районі Миколаєва.

– Продовжують мати місце факти здачі в полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмови продовжувати наступ, – наголосили у Генштабі.

Тим часом українські Повітряні сили продовжують відбивати напади з повітря.

Зокрема, з початку російського вторгнення ворог випустив по території України понад 180 ракет. Значних втрат, окрім військових об’єктів, зазнали житлові квартали та цивільна інфраструктура країни.

– Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема й дітей. Моральний дух окупаційного війська дуже низький, – повідомили у Генштабі.

Також за поточну добу близько тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та розпочали бомбардування цивільного населення.

Підрозділам Збройних Сил України вдалося звільнити Макарів Київської області, захисники закріпилися у місті.

Сили та засоби України здійснюють оборону Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати певні райони.

– Ворог деморалізований і продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці! Слава Україні! – наголосили у повідомленні.

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