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Факти / Україна

Під Волновахою українська ППО збила ворожий бомбардувальник Су-34

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Під Волновахою українська ППО збила ворожий бомбардувальник Су-34

На Донеччині українська протиповітряна оборона збила російський літак Су-34.

Про це повідомило командування Об’єднаних сил.

Ворожий винищувач збили поблизу населеного пункту Волноваха.

– Щойно підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, – зазначають українські військові.

За даними штабу ООС, пілоти російського літака бомбардували цивільне населення та інфраструктуру міста.

Раніше в РФ заявляли, що Су-34 – це найкращий бомбардувальник російської армії.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Getty Images

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