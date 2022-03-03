На Донеччині українська протиповітряна оборона збила російський літак Су-34.
Про це повідомило командування Об’єднаних сил.
Ворожий винищувач збили поблизу населеного пункту Волноваха.
– Щойно підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, – зазначають українські військові.
За даними штабу ООС, пілоти російського літака бомбардували цивільне населення та інфраструктуру міста.
Раніше в РФ заявляли, що Су-34 – це найкращий бомбардувальник російської армії.