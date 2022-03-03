Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів закрити небо, щоб допомогти Україні захиститися.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Свій заклик він проілюстрував світлиною, як мирні жителі 2 березня блокували російських агресорів в Енергодарі.

– Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз! – наголосив Дмитро Кулеба в Twitter.

Україна вимагає закрити небо, тому що саме через ракетні удари по українських містах гинуть та травмуються люди, а будівлі зазнають руйнувань.

У разі запровадження так званої no-fly zone (забороненої для польотів зони) будь-яка ціль, яка в ньому з’являється, одразу знищується силами НАТО.

Посол США в Росії у 2012-2014 роках Майкл Макфол припускає, що в адміністрації президента США Джо Байдена навряд чи погодяться закрити небо над Україною, тому що бояться воювати проти Росії та Володимира Путіна.

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Джерело: Дмитро Кулеба