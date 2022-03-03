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Факти / Україна

Закрийте небо зараз – Кулеба до українських партнерів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів закрити небо, щоб допомогти Україні захиститися.

Свій заклик він проілюстрував світлиною, як мирні жителі 2 березня блокували російських агресорів в Енергодарі.

– Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів виграти. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захиститися. Особливо в повітрі. Закрийте небо зараз! – наголосив Дмитро Кулеба в Twitter.

Україна вимагає закрити небо, тому що саме через ракетні удари по українських містах гинуть та травмуються люди, а будівлі зазнають руйнувань.

У разі запровадження так званої no-fly zone (забороненої для польотів зони) будь-яка ціль, яка в ньому з’являється, одразу знищується силами НАТО.

Посол США в Росії у 2012-2014 роках Майкл Макфол припускає, що в адміністрації президента США Джо Байдена навряд чи погодяться закрити небо над Україною, тому що бояться воювати проти Росії та Володимира Путіна.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: УНІАН

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