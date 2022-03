Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів закрити небо, щоб допомогти Україні захиститися.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022