Жахаються своїми втратами: СБУ перехопила розмову російських військових під Гостомелем

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент перехопленої телефонної розмови російських військових, які вторглися на територію нашої країни.

Зокрема, на кадрах відео чутно одного із російських ОМОНівців, який “доповідав” про ситуацію під Гостомелем.

Селище розташоване за 30 км від Києва і з першого дня війни піддалося ударам з боку ворога.

– Ми перехопили одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем, – йдеться у повідомленні.

Вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат, а їхній бойовий дух тане разом з весняним снігом. СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем ⬇️ pic.twitter.com/kDSTr6H2S9 — СБ України (@ServiceSsu) March 3, 2022

Усі їхали в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський.

Красноярців розбили взагалі “в дим” з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і у них – один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там “наваляло” нашим ніхто не знає.