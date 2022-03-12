Національний банк України оприлюднив пам’ятку для громадян, які планують виїхати за кордон на період дії воєнного стану в нашій державі.

В НБУ детально розповіли, скільки валюти можна зняти зі своїх рахунків, чи варто везти готівку за кордон, як вивозити валютні цінності та як здійснювати розрахунки за кордоном.

Підготовка до виїзду

• Зняття коштів

Громадянам варто пам’ятати, що зараз дозволяється знімати валюту з валютних рахунків в Україні в сумі до 30 тис. грн на день (в еквіваленті). Наприклад, якщо це доларовий рахунок, то можна зняти з нього трохи більше $1 тис. на день, а якщо в євро – то близько €900 євро на день.

В НБУ нагадали, що курс був зафіксований станом на 24 лютого і зараз складає: офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/долар, курс гривні до євро – 33,17 грн/євро.

• Купівля валюти

З 24 лютого 2022 року в Україні діє заборона на купівлю іноземної валюти.

Проте в Нацбанку передбачили виняток: з 8 березня стала можливою купівля валюти у тих банківських відділеннях, які розташовані на територіях України, що перебувають під загрозою окупації РФ (у разі наявності валюти).

• Вивезення готівки

У Нацбанку радять не вивозити з України готівкову гривню: її дуже важко обміняти за кордоном (це або загалом не вдасться зробити, або обмін відбуватиметься за дуже невигідним курсом).

Натомість в НБУ радять громадянам завчасно зарахувати готівкову гривню в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити кількома способами:

• в працюючих банківських відділеннях із паспортом;

• за допомогою платіжних пристроїв із функцією приймання готівки (терміналів самообслуговування, банкоматів із функцією приймання готівки).

У подальшому за кордоном можна буде розраховуватися карткою.

Перетин кордону

У Нацбанку нагадали про скасування необхідності при виїзді за кордон надавати підтверджуючі документи про зняття готівки зі своїх рахунків та придбання банківських металів.

Водночас діє вимога щодо декларування валютних цінностей на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

Для тих, хто виїжджає за кордон на автомобілі, поліс страхування “зелена картка” є не обов’язковим (йдеться про в’їзд до Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови).

Covid-документи та медична страховка під час перетину кордону зазвичай не перевіряються. Водночас їх можуть вимагати в країнах призначення.

Розрахунки за кордоном

В НБУ радять громадянам надавати перевагу безготівковим розрахункам за кордоном. Йдеться про:

• гривневі та валютні платіжні картки;

• платіжні застосунки GooglePay та ApplePay.

За кордоном є можливість знімати готівкову валюту в банкоматах як із валютних, так і з гривневих карток.

При цьому конвертація під час таких операцій відбуватиметься за курсом, що встановлений міжнародною платіжною системою.

У Нацбанку наголосили, що не встановлювали обмежень на безготівкові розрахунки як всередині України, так і за кордоном.