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Вони заплатять за ці життя…
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Факти / Україна

Мати закрила собою: у Харківській області жінка загинула, рятуючи доньку

Валентина Летяк редакторка стрічки
Обстріли Харківська область

Вночі 17 березня російські загарбники обстрілювали населені пункти у Харківській області. Зокрема, ворог завдав удару по житловому масиву в селищі Золочів.

Внаслідок обстрілу загинула жінка. Вона своїм тілом закрила чотирирічну доньку та ціною власного життя врятувала дитину.

Дівчинка та її батько зазнали поранень.

Росіяни також обстріляли місто Мерефу, де ракети зруйнували школу і будинок культури, постраждав також науковий заклад. Попередньо, серед населення втрат та постраждалих  немає.

Наразі немає точних даних про кількість загиблих серед цивільного населення України внаслідок збройної агресії РФ. Відомо, що від рук російських загарбників попередньо загинули 108 дітей та понад 120 поранено.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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