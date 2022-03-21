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Факти / Україна

Зруйновані будинки та пожежа на складі: підсумки доби в Луганській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежі після обстрілів у Луганській області

Упродовж доби російські військові обстрілами зруйнували 12 житлових будинків у Луганській області.

Двоє людей дістали поранень, п’ятьох вдалось врятувати з-під завалів.

Найбільше від дій ворога потерпає мирне населення в Рубіжному, Попасній та Кремінній.

В області досі критична ситуація з комунікаціями, однак електрикам вдалося повернути світло та мобільний зв’язок жителям Гірського.

У Сєвєродонецьку обстріли спричинили масштабну пожежу на продуктовому складі.

Ліквідували займання рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Пожежі після обстрілів у Луганській області
Пожежі після обстрілів у Луганській області
Пожежі після обстрілів у Луганській області
Пожежі після обстрілів у Луганській області
Пожежі після обстрілів у Луганській області
Пожежі після обстрілів у Луганській області
Зруйновані будинки та пожежа на складі: підсумки доби в Луганській області / 3 фотографии

Нагадаємо, що через обстріли агресора на території ПАТ Сумихімпром уночі 21 березня стався витік аміаку.

Аварію ліквідували менше ніж за п’ять годин – на пошкоджений трубопровід наклали бандаж та осадили аміачну хмару.

Унаслідок надзвичайної події один із працівників зазнав травм.

Через напрям вітру під загрозою опинилась Новоселиця. Нині загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

21 березня почалася 26-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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