У Німеччині звільнили українця, який записав відеозвернення до росіян через війну в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у Німеччині в Баден-Бадені, де проживає багато росіян, звільнили з ресторану Rizzi одесита Ігоря Голода, який записав відеозвернення до громадян РФ про війну, яку ця країна розв’язала проти України.

– Коли я був послом при Раді Європи у Страсбурзі, то кілька разів їздив до сусіднього Баден-Бадену до Німеччини. Мальовниче, тихе, напрочуд елегантне місто. Але також німецьке місто, в якому напрочуд багато росіян. Вони люблять Росію, проте жити воліють у Німеччині. І саме там зараз сталася кричуща історія, – розповів міністр.

Кулеба уточнив, що Голод записав відеозвернення до росіян через війну Росії проти України.

– За наявною інформацією, керівництву ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більш ніж сотню вбитих дітей, десятки зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ. Мій сигнал усім путінферштейнерам (ферштейн – німецьке слово verstehen, у перекладі – розуміти, тобто ті, хто ставиться до Путіна з розумінням та лояльністю, незважаючи на будь-які його дії, – Ред.), – прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах – ви такі ж, як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян, – сказав глава МЗС.

Він додав, що за мовчазною згодою таких людей або навіть за їхньої відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються у підвалах від російських бомб.

Кулеба нагадав, що загинули вже 117 та поранено 155 дітей, а дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріл артилерії.

– Ви також несете відповідальність за військові злочини російської армії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України. Rizzi, ви в Баден-Бадені переживаєте за свою репутацію в очах російськомовних клієнтів. А маєте зрозуміти, що саме зараз вашій репутації настав кінець. І навіть найефективніші німецькі миючі засоби не змиють з ваших рук та з вашого ресторану кров безневинно вбитих, – наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що одеситу Голоду забезпечують необхідну допомогу – правову консультацію, а також перебувають на зв’язку з адвокатом та мерією міста, щоб захистити інтереси українця.