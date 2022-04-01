У п’ятницю, 1 квітня, Верховна Рада проголосувала за закріплення правила, що до територіальної оборони можна вступити лише за місцем прописки або в районах, де ведуться бойові дії (під час війни).

За ухвалення законопроекту № 7217 загалом проголосувало 319 народних депутатів.

Як пояснила голова партії Слуга народу Олена Шуляк у себе в Telegram, понад місяць війни довів, що з агресором воює весь український народ.

– Тому необхідно максимально ефективно використати цей потенціал опору та забезпечити гідне ставлення держави до тих, хто протистоїть агресору, перебуваючи у складі тероборони, – зазначила вона.

За її словами, законопроект №7217 також передбачає, що соціальний та правовий захист військовослужбовців територіальної оборони здійснюється відповідно до законів України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей та Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.