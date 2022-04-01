Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 37 день війни
Вбили Вбили
153 дітей
Поранили Поранили
>245 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ

Вступити до тероборони можна лише за місцем прописки або в районах бойових дій – закон

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тероборона

У п’ятницю, 1 квітня, Верховна Рада проголосувала за закріплення правила, що до територіальної оборони можна вступити лише за місцем прописки або в районах, де ведуться бойові дії (під час війни).

За ухвалення законопроекту № 7217 загалом проголосувало 319 народних депутатів.

Як пояснила голова партії Слуга народу Олена Шуляк у себе в Telegram, понад місяць війни довів, що з агресором воює весь український народ.

– Тому необхідно максимально ефективно використати цей потенціал опору та забезпечити гідне ставлення держави до тих, хто протистоїть агресору, перебуваючи у складі тероборони, – зазначила вона.

За її словами, законопроект №7217 також передбачає, що соціальний та правовий захист військовослужбовців територіальної оборони здійснюється відповідно до законів України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей та Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Читайте
Тероборона Києва: куди звертатися та які документи потрібні, щоб стати резервістом

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка