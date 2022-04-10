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Факти / Україна

Майже 4 дні чекання: як у Запоріжжі зустрічали понад 500 евакуйованих мелітопольців

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя

Понад півтисячі жителів Мелітополя та району, які чекали на евакуацію майже чотири дні, прибули до Запоріжжя.

Світлинами та відео зустрічі поділився міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Трохи втомлені з дороги, але щасливі, що приїхали на неокуповану землю.

Приємно зустріти, зокрема, директорів мелітопольських шкіл, які героїчно витримали погрози ворога й залишились вірні своїм принципам – жодним чином не співпрацювати з окупантами, – наголосив мер Мелітополя.

Іван Федоров запевнив, що людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих міста і району, евакуюватимуть попри труднощі, які щоразу чинять російські військові.

Нині до відправлення в Мелітополь вже готують чергові автобуси.

Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя
Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя
Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя
Евакуація із Мелітополя до Запоріжжя
Майже 4 дні чекання: як у Запоріжжі зустрічали понад 500 евакуйованих мелітопольців / 2 фотографии

12 автобусів із 529 жителями Мелітополя та району виїхали в бік Запоріжжя удень 9 квітня. До цього російські військові понад три дні блокували зелений коридор та не давали автобусам в’їхати у Мелітополь.

А 7 квітня загарбники взагалі забрали український транспорт із гуманітарною допомогою.

Протягом цього блокування сотні сімей щодня збирались біля орієнтовного пункту виїзду з маленькими дітьми та речами й чекали на евакуацію.

Загалом протягом 45-ї доби повномасштабної війни в Україні вдалося евакуювати 4 532 людини.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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