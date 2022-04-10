Понад півтисячі жителів Мелітополя та району, які чекали на евакуацію майже чотири дні, прибули до Запоріжжя.

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Світлинами та відео зустрічі поділився міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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– Трохи втомлені з дороги, але щасливі, що приїхали на неокуповану землю. Приємно зустріти, зокрема, директорів мелітопольських шкіл, які героїчно витримали погрози ворога й залишились вірні своїм принципам – жодним чином не співпрацювати з окупантами, – наголосив мер Мелітополя.

Іван Федоров запевнив, що людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих міста і району, евакуюватимуть попри труднощі, які щоразу чинять російські військові.

Нині до відправлення в Мелітополь вже готують чергові автобуси.

Майже 4 дні чекання: як у Запоріжжі зустрічали понад 500 евакуйованих мелітопольців / 2 фотографии

12 автобусів із 529 жителями Мелітополя та району виїхали в бік Запоріжжя удень 9 квітня. До цього російські військові понад три дні блокували зелений коридор та не давали автобусам в’їхати у Мелітополь.

А 7 квітня загарбники взагалі забрали український транспорт із гуманітарною допомогою.

Протягом цього блокування сотні сімей щодня збирались біля орієнтовного пункту виїзду з маленькими дітьми та речами й чекали на евакуацію.

Загалом протягом 45-ї доби повномасштабної війни в Україні вдалося евакуювати 4 532 людини.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров