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Факти / Україна

Не раніше кінця травня: коли можна буде повертатися в Київську область

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Не раніше кінця травня: коли можна буде повертатися в Київську область

Жителів Київської області просять не поспішати повертатися до звільнених від російських окупантів населених пунктів Київщини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк пояснив, що у регіоні все ще небезпечно, спеціалісти працюють над розмінуванням території. Адже окупанти залишили після себе боєприпаси, мінні поля та інші мінні пастки.

– Ми звертаємося до людей, щоб вони поки що утрималися від повернення в небезпечні райони. Кінець травня – це більш-менш реальна дата, щоб людям було безпечно повертатися до деокупованих районів, – повідомив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також Олександр Павлюк додав, що зараз у Київській області працюють над відновленням електро- та газопостачання для населення. Він сподівається, що до 31 травня вся область буде з електрикою.

За словами голови ОВА, у Київській області працюють комунальники та всі необхідні фахівці, а також велика кількість добровольців та волонтерів, які допомагають розбирати завали, відновлювати дороги і мости.

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Фото: УНІАН

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