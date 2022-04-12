Жителів Київської області просять не поспішати повертатися до звільнених від російських окупантів населених пунктів Київщини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк пояснив, що у регіоні все ще небезпечно, спеціалісти працюють над розмінуванням території. Адже окупанти залишили після себе боєприпаси, мінні поля та інші мінні пастки.

– Ми звертаємося до людей, щоб вони поки що утрималися від повернення в небезпечні райони. Кінець травня – це більш-менш реальна дата, щоб людям було безпечно повертатися до деокупованих районів, – повідомив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Також Олександр Павлюк додав, що зараз у Київській області працюють над відновленням електро- та газопостачання для населення. Він сподівається, що до 31 травня вся область буде з електрикою.

За словами голови ОВА, у Київській області працюють комунальники та всі необхідні фахівці, а також велика кількість добровольців та волонтерів, які допомагають розбирати завали, відновлювати дороги і мости.