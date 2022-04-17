Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в жартівливій манері прокоментував долю російського ракетного крейсера Москва у Чорному морі.

Журналіст CNN запитав його, що трапилось з флагманом Чорноморського флоту Росії крейсером Москва.

– Він затонув, – відповів Олексій Данілов, розводячи при цьому руками.

Відповідь секретаря РНБО стала своєрідним тролінгом президент Росії Володимира Путіна.

Річ у тім, що у серпні 2000 року з російським підводним ракетоносним крейсером Курськ сталась трагедія, внаслідок чого загинули 118 членів екіпажу. Тоді ще новообраний президент Росії Володимир Путін давав інтерв’ю Ларі Кінгу, також журналісту CNN.

Очільника Кремля запитали, що трапилось з підводним човном Курськ, на що той з посмішкою відповів “Він затонув”.

Відповідь Володимира Путіна стала своєрідним мемом та ознакою замовчування справжніх причин катастроф в Росії.

Нагадаємо, ракетний крейсер Москва був затоплений увечері 14 квітня, про що офіційно повідомило Міністерство оборони РФ.

В Росії відмовляються називати справжні причини катастрофи корабля, говорячи про пожежу та детонацію боєприпасу на судні.

Втім, українська сторона заявляє про влучання двох ракет Нептун у російське судно.

Пентагон напередодні також заявляв, що схиляється до версії влучання у крейсер двох українських ракет.

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Джерела: Oleksiy Danilov, exileTV

Фото: Олексій Данілов