Обстріли Запоріжжя та зірвана евакуація з Маріуполя: що відбувається на 58-му добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Російська Федерація продовжує активні бойові дії на Луганщині, Донеччині, у Харківській та Херсонській областях. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Збройні сили України займаються посиленням прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили та засоби ППО переведені на несення чергування у посиленому режимі.
Жителів Харкова закликають евакуюватися з найнебезпечніших районів міста і мерія з цим допоможе – людей забезпечать усім необхідним.
– Так, це нелегко, але ми готові евакуювати вас. Дуже прошу, ухваліть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальні умови, – запевнив міський глава Харкова Ігор Терехов.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти не прорвалися ні в Рубіжному, ні в Попасній. Про це раніше писали в сепаратистських групах.
У Харківській області за добу зафіксували близько 50 російських обстрілів з артилерії та РСЗВ. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, унаслідок влучання снаряду в автомобіль двоє цивільних загинули на місці, у Харкові та районі за добу ще дві людини отримали поранення.
Росію вигнали із спостерігачів Організації американських держав.
За резолюцію Зупинення статусу РФ як постійного спостерігача при Організації американських держав було 25 голосів, проти – 0, вісім утрималися.
Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR
— OAS (@OAS_official) April 21, 2022
На Одещині нейтралізували центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів.
– Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита — ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів, — зазначає командування Південь.
У Бородянці та на Гавронщині (Київська область) правоохоронці виявили в місцях масового захоронення 11 убитих загарбниками громадян. Тіла трьох жінок, двох підлітків і шістьох чоловіків знайшли у братських могилах на Бучанщині.
У четвер, 21 квітня, Збройні сили України ліквідували 15 повітряних цілей ворога:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52);
- 9 БпЛА ОТР (“Орлан-10”)
У Міністерстві оборони США з’ясували, що українські війська вже мають більше танків, ніж задіяні у війні у Російської Федерації. Про це з посиланням на неназваного високопосадовця міністерства оборони США повідомляє WP.
– Зараз у українців в Україні більше танків, ніж у росіян… і вони, безумовно, мають право їх використовувати, – розповів чиновник на умовах анонімності.