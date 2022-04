Росію вигнали із спостерігачів Організації американських держав.

За резолюцію Зупинення статусу РФ як постійного спостерігача при Організації американських держав було 25 голосів, проти – 0, вісім утрималися.

Complete text of the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States” adopted by the #OAS Permanent Council pic.twitter.com/uGulsmLuWR

