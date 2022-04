Російські загарбники готуються відновити наступ на Херсонщині – ISW

Дослідники з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у зведенні за підсумками 28 квітня повідомили, що російські загарбники, що атакують на південному сході від Ізюму, на захід від Кремінної та Попасної та на північ від Донецька, швидше за все, матимуть стійкий, але чисто тактичний успіх проти українських захисників.

Там знову повторили прогноз щодо того, що рашисти намагаються заморити голодом захисників металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі, а тому вони не дозволятимуть провести успішну евакуацію звідти.

Зазначається також, що російські сили можуть провести “дорогий” в аспекті втрат напад на українських захисників, що залишилися, щоб заявити про пропагандистську перемогу.

Крім того, дослідники очікують, що окупанти готуються до відновлення наступальних операцій із захоплення всієї Херсонської області найближчими днями.

Повідомляється, що у Придністров’ї або навколо нього Росія може продовжити свої атаки під чужим прапором – зробити кроки, щоб спровокувати серйознішу кризу в Молдові та регіоні в цілому.

Дослідники оцінили, що перенаправлення голови російського Генштабу Валерія Герасимова для особистого командування наступом на ізюмському напрямку не вирішить проблеми Росії з командуванням та управлінням і, ймовірно, обмежить сферу контролю.

У той же час, як повідомляється, призначення старшого генерала Росії для командування тактичними операціями вказує як на важливість наступу на Ізюм для війни РФ в Україні, так і на порушення звичного ланцюжка командування російських збройних сил.

За оцінками ISW, основне зусилля РФ направила до Східної України. При цьому перше допоміжне зусилля – на Ізюм та Харків, друге підтримуюче зусилля – південна вісь, а третє – на Суми та північний схід України.

– Російські та проксі-сили, швидше за все, продовжуватимуть стійкі наступальні операції протягом травня і, можливо, довше. Хоча Кремль, як і раніше, спробує заявити про якусь перемогу 9 травня, – зазначили аналітики.

Росіяни у Бєлгороді продовжують перегрупування своїх підкріплень та оперативно-тактичних ракетних комплексів. У Генштабі України стверджують, що у Бєлгородській області діє до п’яти з’єднань балістичних ракет Іскандер-М.

Тим часом ушкоджені російські повітряно-десантні частини на Ізюмському фронті повертаються до Бєлгорода для переобладнання, а частини 29 загальновійськової армії перекинуто у невстановлене місце в Харківській області.

На Херсонщині російські війська провели кілька локальних успішних атак у бік Миколаєва.

– Російські війська захопили околиці Таврійського та провели штурми прилеглих населених пунктів Нова Зоря та Олександрівка на шляху до Миколаєва. Їхні сили, ймовірно, мають намір захопити західний кордон Херсонської області та загрожувати Миколаєву, але навряд чи зможуть відновити штурм міста у найближчому майбутньому. Українські сили відбили всі російські атаки на північ у бік Кривого Рогу за останні 24 години, – йдеться у матеріалі.

Дослідники вважають, що російська влада, ймовірно, має намір створити в Херсоні якусь форму маріонеткової республіки, і може спробувати пом’якшити протести та опір жителів.