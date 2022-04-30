Російські загарбники планують з 1 травня цього року ввести в обіг рублі у тимчасово окупованому місті Мелітополь (Запорізька область).

Про це поінформували в пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

– У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами, – зазначається в повідомленні.

За інформацією ОВА, колаборантів хочуть відправити до російського міста Ростов-на-Дону “на навчання”.

Після цього на базі українського Ощадбанку російські загарбники планують запустити роботу Сбербанку Росії.

Що стосується інших тимчасово окупованих міст області, то в Бердянську російські воєнні злочинці призначили “нового керівника” відділу культури – колаборанта Анатолія Зіміна.

Раніше зловмисник працював на одному з підприємств міста, а в 2013 році балотувався в депутати міськради від комуністичної партії, проте не отримав підтримки виборців.

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Протягом минулої доби війська РФ продовжували наступальні дії у східних районах Запорізької області, здійснювали атаку в напрямку Гуляйполя та населених пунктів на кордоні з Донецькою областю. Водночас українські війська тримають оборону і завдають ударів у відповідь.

За інформацією ОВА, один із підрозділів Сил оборони підбив у небі над Малою Токмачкою ворожий літак.

Як раніше інформували в МВС України, в Запорізькій і Херсонській областях російські загарбники намагаються утворити так звані народні республіки.

Як зазначив речник голови МВС Вадим Денисенко, згодом у планах окупантів – “приєднати” захоплені українські території до РФ за “кримським сценарієм”. Денисенко уточнив, що ворог намагається вводити в обіг російський рубль та змусити український бізнес переходити на рублі.

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Джерело: Запорізька ОВА