Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 70 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>407 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна

Чотири міста під ракетно-бомбовими ударами: як минула доба в Луганській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл Луганської області

Упродовж минулої доби російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 Луганської області.

По 10 разів 3 травня під артобстрілами перебували Лисичанськ, Попаснянська та Гірська громада, вісім – Сєвєродонецьк.

Від дій ворога загинула жінка в Лисичанську та чоловік у Попасній.

Крім того, у Лисичанську поранення дістали ще дві жінки.

– Кожне наше місто напередодні потерпало через дії росіян. Попасну загарбники не просто руйнують – її видаляють із мапи Луганської області як населений пункт, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом армія РФ вдарила по житлових районах області 34 рази.

Через це пошкоджень зазнали 45 будинків та інші об’єкти.

Related video

3 травня росіяни знищили:

  • чотири будинки в Сєвєродонецьку,
  • 12 – у Лисичанську,
  • сім – в Оріховому,
  • шість – в Рубіжному,
  • чотири – в Гірському,
  • чотири – в Попасній,
  • два – у Врубівці.

Зруйнувала армія РФ також:

  • будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб у Лисичанську,
  • школу в Лисичанську,
  • єдину школу в Сиротиному,
  • торговельний центр у Сєвєродонецьку.
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Чотири міста під ракетно-бомбовими ударами: як минула доба в Луганській області / 6 фотографий

Загалом упродовж доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищивши:

  • шість танків,
  • п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню),
  • 15 одиниць бойової броньованої техніки,
  • дев’ять одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка