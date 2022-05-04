Чотири міста під ракетно-бомбовими ударами: як минула доба в Луганській області

Упродовж минулої доби російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 Луганської області.
По 10 разів 3 травня під артобстрілами перебували Лисичанськ, Попаснянська та Гірська громада, вісім – Сєвєродонецьк.
Від дій ворога загинула жінка в Лисичанську та чоловік у Попасній.
Крім того, у Лисичанську поранення дістали ще дві жінки.
– Кожне наше місто напередодні потерпало через дії росіян. Попасну загарбники не просто руйнують – її видаляють із мапи Луганської області як населений пункт, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Загалом армія РФ вдарила по житлових районах області 34 рази.
Через це пошкоджень зазнали 45 будинків та інші об’єкти.
3 травня росіяни знищили:
- чотири будинки в Сєвєродонецьку,
- 12 – у Лисичанську,
- сім – в Оріховому,
- шість – в Рубіжному,
- чотири – в Гірському,
- чотири – в Попасній,
- два – у Врубівці.
Зруйнувала армія РФ також:
- будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб у Лисичанську,
- школу в Лисичанську,
- єдину школу в Сиротиному,
- торговельний центр у Сєвєродонецьку.
Загалом упродовж доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищивши:
- шість танків,
- п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню),
- 15 одиниць бойової броньованої техніки,
- дев’ять одиниць автомобільної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай