Упродовж минулої доби російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 Луганської області.

По 10 разів 3 травня під артобстрілами перебували Лисичанськ, Попаснянська та Гірська громада, вісім – Сєвєродонецьк.

Від дій ворога загинула жінка в Лисичанську та чоловік у Попасній.

Крім того, у Лисичанську поранення дістали ще дві жінки.

– Кожне наше місто напередодні потерпало через дії росіян. Попасну загарбники не просто руйнують – її видаляють із мапи Луганської області як населений пункт, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом армія РФ вдарила по житлових районах області 34 рази.

Через це пошкоджень зазнали 45 будинків та інші об’єкти.

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3 травня росіяни знищили:

чотири будинки в Сєвєродонецьку,

12 – у Лисичанську,

сім – в Оріховому,

шість – в Рубіжному,

чотири – в Гірському,

чотири – в Попасній,

два – у Врубівці.

Зруйнувала армія РФ також:

будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб у Лисичанську,

школу в Лисичанську,

єдину школу в Сиротиному,

торговельний центр у Сєвєродонецьку.

Чотири міста під ракетно-бомбовими ударами: як минула доба в Луганській області / 6 фотографий

Загалом упродовж доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищивши:

шість танків,

п’ять артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню),

15 одиниць бойової броньованої техніки,

дев’ять одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай