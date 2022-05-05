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Факти / Україна

Радник мера Маріуполя розповів, для чого окупанти анонсували “режим тиші”

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Азовсталь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційні війська анонсували “режим тиші” для так званої евакуації цивільних з Азовсталі.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, росіяни анонсували тишу для евакуації з Азовсталі, проте жодного офіційного підтвердження від української сторони або ж ООН наразі немає.

Петро Андрющенко розповідає, що росіяни завжди так роблять – прикривають свої підступні дії начебто благородними вчинками.

– Насправді це пов’язано із тим, що до бойових дій дотична частина лівобережжя міста. Цього разу перед штурмом Азовсталі росіяни не закрили цей район. Там перебувають цивільні. І швидше за все, окупанти просто хочуть зробити чергове пропагандистське відео, що начебто люди з Азовсталі виходять, – розповів радник мера Маріуполя.

За його інформацією, наразі на Азовсталі ховаються близько 200 цивільних.

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Щодо самого металургійного комбінату, Андрющенко наголосив, що там тривають дуже запеклі й важкі бої.

Своєю чергою військово-політичне керівництво держави постійно працює над тим, щоб врятувати з Азовсталі не лише цивільних, а й українських військових, зокрема: Азов, частину 36-ї бригади, прикордонників, частину тероборонівців.

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Фото: УНІАН

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