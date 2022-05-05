Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційні війська анонсували “режим тиші” для так званої евакуації цивільних з Азовсталі.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, росіяни анонсували тишу для евакуації з Азовсталі, проте жодного офіційного підтвердження від української сторони або ж ООН наразі немає.

Петро Андрющенко розповідає, що росіяни завжди так роблять – прикривають свої підступні дії начебто благородними вчинками.

– Насправді це пов’язано із тим, що до бойових дій дотична частина лівобережжя міста. Цього разу перед штурмом Азовсталі росіяни не закрили цей район. Там перебувають цивільні. І швидше за все, окупанти просто хочуть зробити чергове пропагандистське відео, що начебто люди з Азовсталі виходять, – розповів радник мера Маріуполя.

За його інформацією, наразі на Азовсталі ховаються близько 200 цивільних.

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Щодо самого металургійного комбінату, Андрющенко наголосив, що там тривають дуже запеклі й важкі бої.

Своєю чергою військово-політичне керівництво держави постійно працює над тим, щоб врятувати з Азовсталі не лише цивільних, а й українських військових, зокрема: Азов, частину 36-ї бригади, прикордонників, частину тероборонівців.